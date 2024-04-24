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U17 maçında kavga çıktı! Yüzüne tekme alan antrenörün dili boğazına kaçtı

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Bursa'nın Gemlik ilçesinde oynanan U17 futbol maçında teknik direktörler arasında çıkan tartışma, kavga ile sonuçlandı. Gemlik Altınayak Spor ve Panayır Güneş Spor takımları arasında 1-1 biten maç sonrası çıkan tartışma, Gemlik Altınayak Spor Antrenörü Mevlüt Karabayır'ın rakip takımın antrenörü Orhan Şanlı'ya tekme atmasıyla alevlendi. Tekme sonucu dili boğazına kaçan Şanlı, hastaneye kaldırıldı. Olay, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde U17 müsabakasında iki takımın teknik direktörleri arasında çıkan tartışma bir anda alevlendi. Tartışma kısa bir süre içerisinde kavgaya dönünce saha adeta bir boks ringine döndü. Kavgada yüzüne tekme gelen antrenörün dili boğazına kaçtı.

DİLİ BOĞAZINA KAÇTI

Gemlik Altınayak Spor Antrenörü Mevlüt Karabayır'ın tekme attığı rakip takımın antrenörü Orhan Şanlı'nın dili boğazına kaçtı. Teknik ekibin ilk müdahaleyi yaptığı Şanlı, kaldırıldığı Gemlik Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Şanlı'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

OLAY SANİYE SANİYE KAMERADA

Antrenör Orhan Şanlı'nın baygın halde çim sahada yattığı anlar ise cep telefonu ile görüntülendi. Yüzüne aldığı darbelerle yaralanarak kanlar içinde kalan ve dili boğazına kaçan Şanlı'ya, teknik ekibin müdahale ettiği görüldü.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Cep Telefonu Futbol Güneş Kavga Bursa Spor Spor Haberler

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