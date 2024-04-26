Mersin Amatör Futbol Ligi'nde Futbolcular Arasında Kavga Çıktı

Mersin'de Amatör Futbol Ligi U17 grubunda Mersin Başarıspor ile İçel Yolspor arasında oynanan maçta futbolcular birbirine girdi. Olaylar nedeniyle saha adeta boks ringine döndü.

Edinilen bilgiye göre, Mersin Amatör Futbol Ligi U17 grubunda Mersin Başarıspor ile İçel Yolspor takımları karşı karşıya geldi. Geçtiğimiz hafta sonu Akdeniz ilçesi Seyfi Ali Türkoğlu Sahası'nda oynan müsabakada, Mersin Başarıspor karşılaşmayı 1-0 önde tamamladı. Ancak maçın uzatma dakikalarının son bölümünde saha bir anda karıştı. Olaylar nedeniyle saha adeta boks ringine döndü. Kavga, araya girenlerin tarafları yatıştırmasıyla son buldu.

Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı

Öte yandan yaşananlar da bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, iki takım futbolcularının birbirlerine tekme tokat saldırdıkları anlar yer aldı. - MERSİN