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Ziraat Türkiye Kupası Yarı Finalinde Hakemler Belli Oldu

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Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçlarında düdük çalacak hakemler açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, MKE Ankaragücü - Beşiktaş maçını Ümit Öztürk, Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçını ise Ali Şansalan yönetecek.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçlarında düdük çalacak hakemler açıklandı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final ilk maçlarının heyecanı yarın ve 24 Nisan Çarşamba günü oynanacak müsabakalarla yaşanacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) da söz konusu karşılaşmaları yönetecek hakemleri duyurdu.

Türkiye Kupası yarı final ilk mücadelelerinin hakemleri şöyle:

Yarın

20.30 Mke Ankaragücü - Beşiktaş: Ümit Öztürk

24 Nisan Çarşamba

20.30 Trabzonspor - Fatih Karagümrük: Ali Şansalan - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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