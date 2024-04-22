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Görme Engelliler Futbol Milli Takımı Kayseri'de kampa girdi

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24 Mayıs'ta Fransa'da yapılacak olan Grand Prix müsabakaları için hazırlıklarını sürdüren Görme Engelliler Futbol Milli Takımı Kayseri'de 10 günlük kampa girdi.

24 Mayıs'ta Fransa'da yapılacak olan Grand Prix müsabakaları için hazırlıklarını sürdüren Görme Engelliler Futbol Milli Takımı Kayseri'de 10 günlük kampa girdi.

Görme Engelliler Milli Takım Kampı Argıncık Amatör Spor Tesislerinde başladı. 24 Mayıs'ta Fransa'da yapılacak olan Grand Prix müsabakalarına Kayseri'de hazırlanan milli takım hazırlıklarını 10 gün Kayseri'de sürdürecek. Milli Takımımız Grand Prix müsabakalarında Çin, Japonya ve Arjantin ile mücadele edecek. Milli takım kadrosu şu isimlerden oluşuyor:

B1 Sporcuları: Emre Aslan, Recep Aydeniz, Celal Çoban, Emrah Öcal, Hasan, Semih Deniz, Muhammed Ali Öktem, Oğuzhan Yokuş, Ertuğrul Demirel ve Ramazan Kunduz.

Kaleciler: Hüseyin Saygılı, Kerem Yıldırır, Muhammed İslam Kaya.

Teknik Ekip: Niyazi Metin- Baş Antrenör, Mehmet Mustafa Erdoğan- Antrenör, İsmail Koç- Kaleci Antrenörü, Ömer Gökkaya- Antrenör, Oğuz Şıhoğlu- Atletik Performans Koçu, Ahmet Kaan Çakır- Fizyoterapist. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Milli Takım Kayseri Futbol Fransa Spor Güncel Haberler

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