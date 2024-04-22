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Adalet Bakanlığı Kurumlar Arası Zonguldak Futbol Turnuvası Devam Ediyor

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Adalet Bakanlığına bağlı kurumlar arasında düzenlenen futbol turnuvasının ikinci gününde Zonguldak Adliyepor, Zonguldak Beycuma Cezaevispor ve Devrek Açık Cezaevispor arasında oynanan karşılaşmalarla devam etti. Turnuvanın ilk haftası bol gollü ve heyecanlı maçlarla tamamlandı.

Adalet Bakanlığına bağlı Kurumlar Arası Zonguldak Futbol Turnuvası Fener Sentetik Saha'da Zonguldak merkez Zonguldak Adliyepor ile Zonguldak Beycuma Cezaevispor ile Devrek Açık Cezaevispor ile Zonguldak Cezaevispor arasına oynanan karşılaşmalarla devam etti.

Bakanlığına bağlı kurumlar arasında bu sene birincisi düzenlenen futbol turnuvasının ikinci gününde takımlar rakip ağları havalandırmak için yoğun çaba sarf etti. Bol gollü ve seyir zevki yüksek geçen müsabakalarla turnuvanın ilk haftası tamamlanmış oldu.

Fener Sentetik Saha'da oldukça çekişmeli geçen karşılaşmalar nefes kesen görüntülere sahne oldu. Turnuvanın ikinci gününün açılış maçında Zonguldak Adliyespor ile Zonguldak Beycumacezaevispor karşılaştı. Günün ikinci karşılaşmasında ise Zonguldak Cezaevispor ile Devrek Açık Cezaevispor karşılaştı.

Çekişmeli anların yanı sıra Fair-Play örneği hareketlerin yer aldığı karşılaşmalarda heyecan bir an olsun düşmezken Hukukçu sporcular rakip ağları havalandırmak için ter döktü. Turnuvanın ikinci gününün açılış maçında Zonguldak Adliyespor rakibi Zonguldak Beycumaspor'u 9-1 yenerek turnuvanın gruplardan çıkmak için önemli bir galibiyet elde etti. Turnuvanın ilk haftasının son karşılaşmasında ise Devrek Açıkcezevispor ile Zonguldak Cezaevispor ile karşılaştı. Temponun hiç düşmediği karşılaşmada Devrek Açıkcezaevispor ile Zonguldak Cezaevispor 2-2 berabere kalarak puanları kardeş payı paylaştı.

Adalet Bakanlığı Kurumlar Arası Zonguldak Futbol Turnuvasının ikinci haftasında Ereğli Avukatlar- Zonguldak Adliyespor, Zonguldak Merkez Avukatlar-Zonguldak Cezaevispor, Zonguldak Beycumaspor- Zonguldak Hakimler Savcılar ve Alaplı Adliyespor ile Devrek Açık Cezaevispor karşılaşmaları oynanacak. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Adalet Bakanlığı Zonguldak Beycuma Devrek Futbol Turnuva Hukuk Spor Güncel Haberler

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