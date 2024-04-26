Mehmet Büyükekşi aday olacak mı? Sorusu bir süredir seçimler nedeniyle gündemde yer alıyordu. Son zamanlarda gergin günlerin yaşandığı Türk futbolunda eleştiri oklarının hedefinde olan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, başkanlık seçimine dair çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Peki, Mehmet Büyükekşi aday olacak mı? TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi aday oldu mu?

MEHMET BÜYÜKEKŞİ ADAY OLACAK MI?

Aday olup olmayacağı merak konusu olan Büyükekşi yaptığı açıklamada, "Şu an için yüzde 50-50 diyelim, adayım ya da değilim demem doğru olmaz" dedi. Büyükekşi'nin konuşmasından satır başları; "Futbolun geleceğine dair ciddi adımlar atıp, önce TFF'nin kurumsal yapısını değiştirdik. 100'den fazla bankamatik çalışanı vardı. Elbette bu bir rahatsızlık yaratacaktı! Bu değişim, bir kesimi mutlu etmedi. Hakemler dünyanın her yerinde tartışmalı. Bugün El Clasico'da hâlâ top çizgiyi geçti mi geçmedi mi tartışılıyor. Orada olmayan teknoloji bizde var. Bizde böyle bir tartışma mümkün değil. İtalya'dan sonra yarı otomatik ofsayt sistemini uygulayan ilk ülkeyiz. İspanya ile birlikte VAR kayıtlarını açıklayan iki ülkeden biriyiz."

Başkanlık sorunuza gelince. Ben zaten şu anda başkanım. Bir hamle yapacak pozisyonda değilim. Orada da çirkin bir propaganda var. Yalan yanlış 'Aday oldu, karar aldı' diyen de var; 'istifa etti, edecek, haftaya, bir dahaki aya' diyen de var. Şu an için yüzde 50-50 diyelim. 'Adayım ya da değilim' demem doğru olmaz. Lig bitsin, futbol ailesinin genel beklentilerine bakalım. Kim burada, kim değil netleşsin! Projelerimizi gerçekleştirmek için hala uygun koşullarımız var mı bakalım, o zaman karar veririz. Ama futbol kamuoyu şunu bilsin, profesyonel iş hayatımda da TFF başkanlığımda da koltuktan güç almak için koltuğa oturmadım, oturmam!