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Yeşil sahalarda bunu da gördük! Futbolcunun kafasına bıçak attılar

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Kolombiya Apertura'da oynanan Medellin-Atletico Nacional derbisinde, Atletico Nacional forması giyen Pablo Ceppelini'nin kafasına tribünden atılan bir bıçak isabet etti.

Kolombiya Apertura'nın 18. haftasında Medellin-Atletico Nacional derbisinde yeşil sahalarda eşine nadir rastlanan bir olay meydana geldi.

FUTBOLCUNUN KAFASINA BIÇAK ATTILAR

2-2 eşitlikle devam eden mücadelenin 90+2. dakikasında tribünlerden atılan bir bıçak, Atletico Nacional forması giyen Pablo Ceppelini'nin kafasına isabet etti.

HAKEM MAÇI DURDURMADI

Tam korner kullanacağı esnada kafasına bıçak isabet eden Ceppelini'ye sağlık ekipleri müdahale ederken, karşılaşmanın hakeminin maçı durdurmaması da dikkatlerden kaçmadı.

Haberler.com / Abdurrahim Efe - Spor

Kolombiya Nacional Futbol Spor Haberler

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Yorumlar (1)

Ütopik Yorumcu:

kolombiya her şey olur o ülkede futbol diye bir şey yokki

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