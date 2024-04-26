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Beşiktaş'ta 3 genç yıldız isimle sözleşme uzatıldı

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Beşiktaş, gelecek sezonun transfer çalışmaları kapsamında alt yapısından çıkan Emrecan Terzi, Yakup Arda Kılıç ve Göktuğ Baytekin ile sözleşme uzattı. Siyah-beyazlı kulüp, Emrecan Terzi ve Göktuğ Baytekin'in sözleşmelerini 2027 yılına, Yakup Arda Kılıç'ın sözleşmesini ise 2028 yılına kadar uzattı.

Süper Lig'de oldukça sıkıntılı günler geçiren ve gelecek sezon çalışmalarına ara vermeden devam eden Beşiktaş, üç gemç oyuncusuyla sözleşme uzattı.

3 FUTBOLCU İLE SÖZLEŞME UZATILDI

Siyah-beyazlılar, Emrecan Terzi ve Göktuğ Baytekin'in sözleşmeleri 2027 yılına kadar uzatılırken, Yakup Arda Kılıç'ın sözleşmesi 2028'e kadar uzatıldı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada; "Genç Futbolcularımızın Sözleşmeleri Yenilendi. Gelişimlerini Beşiktaş Futbol Akademisi'nde tamamlayan, sahip oldukları potansiyel ve yetenekle gelecekte Kulübümüze ve Türk futboluna önemli hizmetlerde bulunacaklarına inandığımız genç futbolcularımızdan Serkan Emrecan Terzi ile Göktuğ Baytekin'in sözleşmeleri 2026-27 sezonu sonuna kadar, Yakup Arda Kılıç'ın sözleşmesi ise 2027-28 sezonu sonuna kadar uzatılmıştır.

Futbol Takımları Genel Koordinatörümüz Samet Aybaba, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde bir araya geldiği genç futbolcularımıza yeni dönemde şanlı formamızla üstün başarılar diledi" denildi.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Beşiktaş Futbol Spor Haberler

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Yorumlar (1)

Seko:

Seneyede badem bunlar...

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