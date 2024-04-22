ANKARAGÜCÜ- BEŞİKTAŞ MAÇI: ZTK maçı ne zaman, nerede oynanacak? Ankaragücü- Beşiktaş maçı izle!

Ziraat Türkiye Kupası'nın heyecan dolu yarı final maçları yaklaşıyor. Futbol severler, bu önemli mücadelelerin ne zaman yapılacağını merakla bekliyor.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI YARI FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?

Yarı final 1. maç

Ankaragücü - Beşiktaş : 23 Nisan Salı /20:30

Trabzonspor - Karagümrük : 24 Nisan Çarşamba / 20:30

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI FİNALİ NE ZAMAN, NEREDE OYNANACAK?

Türkiye Kupası final maçı 23 Mayıs günü düzenlenecek. Final maçının nerede olacağı ise henüz belli değil.