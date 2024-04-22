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ANKARAGÜCÜ- BEŞİKTAŞ MAÇI: ZTK maçı ne zaman, nerede oynanacak? Ankaragücü- Beşiktaş maçı izle!

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Futbol tutkunlarının merakla beklediği Ziraat Türkiye Kupası'nın yarı final maçlarına sayılı günler kaldı. Bu heyecan dolu karşılaşmaların tarihleri futbol severler tarafından büyük bir merakla bekleniyor.

Ziraat Türkiye Kupası'nın heyecan dolu yarı final maçları yaklaşıyor. Futbol severler, bu önemli mücadelelerin ne zaman yapılacağını merakla bekliyor.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI YARI FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?

Yarı final 1. maç

Ankaragücü - Beşiktaş : 23 Nisan Salı /20:30

Trabzonspor - Karagümrük : 24 Nisan Çarşamba / 20:30

ANKARAGÜCÜ- BEŞİKTAŞ MAÇI ?? ZTK maçı ne zaman, nerede oynanacak? Ankaragücü- Beşiktaş maçı izle!

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI FİNALİ NE ZAMAN, NEREDE OYNANACAK?

Türkiye Kupası final maçı 23 Mayıs günü düzenlenecek. Final maçının nerede olacağı ise henüz belli değil.

ANKARAGÜCÜ- BEŞİKTAŞ MAÇI ?? ZTK maçı ne zaman, nerede oynanacak? Ankaragücü- Beşiktaş maçı izle!

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Türkiye Kupası Ankaragücü Beşiktaş Türkiye Futbol Futbol Gündem Spor Haberler

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