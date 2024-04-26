Üye Girişi
Haberler

İsveç, kulüp ve taraftarların tepkisi üzerine VAR teknolojisini reddeden ilk ülke oldu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsveç futbolu, VAR teknolojisini kabul etmeyen ilk ülke oldu. İsveç'teki elit kulüplerin çoğunluğu, teknolojinin kullanılmasına karşı çıktı. Ülkenin en üst düzeydeki 32 kulübünden 18'i, teknolojinin oyuna katkıları konusunda şüpheci bir tutum sergiledi. İsveç Futbol Federasyonu Başkanı Fredrik Reinfeldt, VAR hakkında herhangi bir teklif getirilmeyeceğini ve oyunun demokratik kurallarına saygı duyulacağını belirtti.

VAR teknolojisini sevmeyen taraftarlar için İsveç'ten sevindirici bir haber geldi. İsveç futbolu, teknolojiyi reddeden ilk ülke oldu.

İskandinav ülkesi, çoğunluğu teknolojinin kullanılmasına karşı çıkan elit kulüplerin kampanyaları sonucunda VAR'a hayır diyen ilk ulus oldu. Almanya'da olduğu gibi, İsveç kulüplerinin en az %51'i taraftarlara ait ve bu taraftarların büyük bir kısmı teknolojiye şiddetle karşı çıkıyor.

Ülkenin en üst düzeydeki 32 kulübünden 18'i, İsveç'teki iki bölgesel dernek ile birlikte, teknolojinin oyuna katkıları konusunda giderek daha şüpheci bir tutum sergiledi. İsveç Futbol Federasyonu Başkanı Fredrik Reinfeldt yerel gazete Aftonbladet'e şu açıklamaları yaptı: "Eğer doğru saydıysam, 18 elit kulübümüz ve iki bölge VAR'ı getirmek istemediklerini belirtti. Bu durumu saygıyla karşılıyoruz. Bu yüzden önceki temsilciler kurulu toplantısına VAR hakkında herhangi bir teklif getirmedik ve gelecekte de getirmeyi öngörmüyorum. Oyunun demokratik kurallarına saygı duymayı sürdüreceğim."

Daha önce VAR'ın bir UEFA gerekliliği olabileceği endişesi vardı. Ancak yönetim organının VAR sistemini benimsemeyen ülkelere baskı yapmayacağı anlaşılıyor.

İsveç'in bu ret kararı, Avrupa genelinde VAR'a karşı olan taraftarlar için umut oldu. Teknoloji, özellikle İngiltere'de Premier Lig kulüpleri ve taraftarları arasında, sistem uygulamalarından memnun olmayanlar tarafından giderek daha fazla popülerlik kaybediyor.

İsveç şimdi, Avrupa'nın en üst 30 ligi arasında VAR'ı tanıtmama kararı alan tek ülke konumunda.

İsveç, kulüp ve taraftarların tepkisi üzerine VAR teknolojisini reddeden ilk ülke oldu

Haberler.com / Abdullah Teymur - Spor

Fredrik Reinfeldt Futbol İsveç Spor Haberler

Bakmadan Geçme

Manuel Lanzini Eyüpspor'a mı geliyor? Manuel Lanzini Eyüpspor'a gelecek? İNTEGRAL DERSİ KALKTI MI? MEB yeni müfredat 2024 hangi sınıfları kapsıyor? CAN DALTON KİMDİR? Can Dalton hangi çete? Oya Okar Arka Sokaklar'a geri mi dönüyor? Arka Sokaklar'ın Selin Komiser'i diziye dönüyor mu? SAĞLIK BAKANLIĞI Personel alımları başladı mı? #128657 Personel alımı başvuruları ne zaman? Servisler kaldırılacak mı? Servisler neden kaldırılacak, sebebi ne? Servisler yasaklanıyor mu? Köklü tasarruf tedbirleri hayata geçiyor! Bu akşam Survivor var mı? Bu akşam Survivor All Star yeni bölüm yayınlanacak mı? 26 Nisan Cuma Survivor yeni bölüm! Müfredat değişiyor mu? Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ne demek? Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli nedir? Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ne zaman başlayacak? Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı başvuru tarihi ne zaman? #127973 Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel başvuru şartları neler? YEMEKTEYİZ 26 Nisan yarışmacısı Durmuş kimdir? Durmuş Çetin kaç yaşında, nereli? Tavuğa ihracat yasağı mı geldi? Tavuğa neden ihracat yasağı geldi, sebebi ne? Tavuğa neden ihracat yasağı getirildi? İhracat yasağı ile ilgili Ticaret Bakanı ne söyledi? Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) belirtileri ne? KKKA nasıl bulaşır, nasıl önlenir, ne yapılmalı? 26 NİSAN YEMEKTEYİZ CANLI İZLE #128105 Yemekteyiz'de bugün kim yarışacak? Yemekteyiz hangi kanalda, saat kaçta?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title