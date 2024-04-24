Güzel şeyler de oluyor! Maçın iptal edileceğini duyan taraftarlar kolları sıvadı

Her geçen gün ilginç olayların meydana geldiği futbolda daha önce eşine rastlanmamış bir an daha yaşandı.

TARAFTARLAR KARLARI TEMİZLEDİ

Zürih-St.Gallen maçında sahanın karlara bürünmesinin ardından maçın iptal olmasını istemeyen Zürih taraftarları karları temizledi. O anlar kısa sürede viral oldu.

MAÇI KONUK TAKIM KAZANDI

Saha zemininin oynanabilir hale gelmesinin ardından başlayan maç, konuk takım St.Gallen'in 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Tribündeki taraftarların maçın oynanaması için sarf ettiği çaba ise büyük beğeni aldı.