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Güzel şeyler de oluyor! Maçın iptal edileceğini duyan taraftarlar kolları sıvadı

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Zürih-St.Gallen maçında sahanın karlara bürünmesinin ardından maçın iptal olmasını istemeyen taraftarlar karları temizledi. Maç, konuk takım St.Gallen'in 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Her geçen gün ilginç olayların meydana geldiği futbolda daha önce eşine rastlanmamış bir an daha yaşandı.

TARAFTARLAR KARLARI TEMİZLEDİ

Zürih-St.Gallen maçında sahanın karlara bürünmesinin ardından maçın iptal olmasını istemeyen Zürih taraftarları karları temizledi. O anlar kısa sürede viral oldu.

MAÇI KONUK TAKIM KAZANDI

Saha zemininin oynanabilir hale gelmesinin ardından başlayan maç, konuk takım St.Gallen'in 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Tribündeki taraftarların maçın oynanaması için sarf ettiği çaba ise büyük beğeni aldı.

Haberler.com / Salih Söğüt - Spor

Futbol Spor Haberler

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Yorumlar (2)

Haber insanı:

evet güzel şeyler de olyor doğru. ama yine bizim ülkede değil ne yazık ki..

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Serkan GÜNGÖREN:

SAYIN Haber insanı:BİZ DE BÖYLE ŞEYLERİN OLMASI İÇİN EN AZ BİR ASIR DAHA BEKLEMEMİZ LAZIM.

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