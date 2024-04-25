Göztepe'nin efsane futbolcusu Mehmet Işıkal son yolculuğuna uğurlandı
Uzun süre Göztepe'de forma giyen ve 83 yaşında hayatını kaybeden Mehmet Işıkal'ın cenazesi toprağa verildi. Işıkal'ın cenazesi Karşıyaka Örnekköy Mezarlığı'nda defnedildi.
Uzun süre Göztepe'de forma giyen ve 83 yaşında hayatını kaybeden Mehmet Işıkal'ın cenazesi toprağa verildi.
Alsancak Hocazade Camisi'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazına Işıkal'ın akrabaları, yakınları ve futbol camiasından isimler katıldı. Işıkal'ın cenazesi Karşıyaka Örnekköy Mezarlığı'nda defnedildi.
Ay-yıldızlı formayı 5 kez giyen Işıkal, yaklaşık 10 yıl Göztepe'de görev almıştı.