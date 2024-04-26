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Denizli'de Kredi ve Yurtlar Spor Oyunları Futbol Grup Şampiyonası Başlıyor

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Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nün geleneksel spor turnuvaları kapsamında Futbol Grup Şampiyonası 29 Nisan – 03 Mayıs 2024 tarihleri arasında Denizli'nin ev sahipliğinde yapılacak. 10 ilden 250 sporcu katılacağı organizasyonda maçlar Kınıklı Spor Kompleksinde oynanacak.

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nün geleneksel spor turnuvaları kapsamında Futbol Grup Şampiyonası 29 Nisan – 03 Mayıs 2024 tarihleri arasında Denizli'nin ev sahipliğinde yapılacak. 10 ilden 250 sporcu katılacağı organizasyonda maçlar Kınıklı Spor Kompleksinde oynanacak.

Denizli'de sportif organizasyonlar hız kesmeden birbiri ardına devam ediyor. "Kredi ve Yurtlar Spor Oyunları" adı altında ülke genelinde düzenlenen organizasyonlardan Futbol Grup Şampiyonası Denizli'de gerçekleşecek. Ev sahibi Denizli'nin yanı sıra İzmir, Manisa, Muğla, Kütahya, Afyon, Aydın, Eskişehir, Bilecik ve Balıkesir illerini temsil edecek takımlar Futbol Grup Şampiyonasında final bileti alabilmek için mücadele edecek. Grup maçları sonunda birinci olan takım Ankara'da yapılacak Türkiye Finallerine katılım hakkı elde edecek.

Denizli Gençlik Spor İl Müdürlüğünde şampiyona için hazırlıklar sürüyor. Yurtlar arasında yapılan spor faaliyetlerinin gençler arasında sporu teşvik etmenin yanında gençlerin sosyal ve fiziksel gelişimine olumlu katkılar sağladığını belirten Gençlik Spor İl Müdürü Ömer İlman, Denizli olarak Futbol Grup Şampiyonasına ev sahipliği yapacak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. İlman, yarışmalara katılacak tüm takımlara başarılar diledi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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