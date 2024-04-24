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Premier Lig'de tecavüz skandalı: Yaşları 19 olan iki futbolcu tecavüz suçunda tutuklanıp, kefaletle serbest bırakıldı

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Bir Premier Lig kulübünün iki futbolcusu, tecavüz ve saldırı suçlamalarıyla karşı karşıya. The Sun gazetesine göre, 19 yaşındaki iki futbolcu, bir tecavüz olayına karışmakla suçlanıyor. İddia edilen olayın ardından polis, bir futbolcuyu stadyumda sorguladı ve daha sonra resmi olarak tutukladı. İkinci futbolcu ise ertesi gün tecavüz şüphesiyle sorgulandı. İki futbolcu, daha sonraki sorgulamalar beklenirken kefaletle serbest bırakıldı.

Polis, hafta sonu bir Premier Lig stadyumunda operasyon düzenleyerek, oyunculardan biriyle konuştu. The Sun gazetesine göre, 19 yaşındaki futbolcu, saldırı şüphesi ve tecavüze yardım etmekle suçlanarak sorgulandı.

Rapora göre, futbolcu kısa bir görüşmeden sonra stadyumdan ayrılmaya izin verildi ve daha sonra resmi olarak tutuklandı. Ardından bir gece polis hücresinde geçirdi ve suçlamalar hakkında sorgulandı.

Aynı yaştaki takım arkadaşı, ertesi gün tecavüz şüphesiyle sorgulandı. İddia edilen olay Cuma akşamı gerçekleşmiş. İddia edilen kurban, olaydan birkaç saat sonra yetkililere başvurarak resmi bir şikayette bulundu. Her iki oyuncu da daha sonraki sorgulamalar beklenirken kefaletle serbest bırakıldı.

Bir polis sözcüsü, "Bir tecavüz raporu üzerine iki erkek gözaltına alındı. 19 yaşında bir erkek, saldırı ve tecavüze yardım etme şüphesiyle tutuklandı. İkinci 19 yaşındaki bir erkek ise tecavüz şüphesiyle tutuklandı. Her iki futbolcu da kefalet ile serbest bırakıldı," dedi.

Bir kaynak The Sun'a şöyle dedi: "Oyunculardan biri kulübün stadyumundaydı. Polis onunla konuşmak için geldi. Oyuncu, stadyum içinde özel bir odaya alındı ve polis tarafından sorgulandı. Oyuncu, başka bir kişiyle kulüpten ayrıldı ve o gece daha sonra polis tarafından resmi olarak tutuklandı."

İlgili Premier Lig kulübünün bir sözcüsü The Sun'a şöyle dedi: "Konu şu anda polisin elinde olduğu için, Futbol Kulübü bu aşamada daha fazla yorum yapmayacak."

Haberler.com / Abdullah Teymur - Spor

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