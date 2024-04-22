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Elazığ 1. Amatör Küme Futbol Ligi Sezonu Sonlandı

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Elazığ 1. Amatör Küme Futbol Liginde oynanan 22. hafta maçlarıyla sezon sona erdi. Kovancılarspor ve Sürsürü B.E. Play-Off oynama hakkı kazandı. İl Özel İdarespor'un itirazı bekleniyor. Küme düşen takımlar belli oldu.

Elazığ 1. Amatör Küme Futbol Liginde oynanan 22. hafta maçlarıyla sezon sona erdi.

Elazığ 1. Amatör Küme Futbol Liginde normal sezon sona erdi. 22 hafta süren periyotta sezonun tamamlanmasıyla A Grubunda Kovancılarspor ile Sürsürü B.E. Play-Off oynama hakkı kazanırken, B Grubunda ise işler biraz karışık. Kovancılarspor grubunda sezonu zirvede tamamlayıp Play-Off oynama hakkı kazanırken, ikinci takım ya Yazıkonakgücü, ya da İl Özel İdarespor olacak. İl Özel İdarenin Türkiye Futbol Federasyonuna yaptığı itirazın bu hafta görüşülüp kararı bağlanması bekleniyor. Şampiyonu belirleyecek olan Play-Off eşleşmeleri şöyle oluştu:

"Kovancılarspor - Sürsürü Bozduman Elektrik, Karakoçan 1985 - Yazıkonakgücü veya İl Özel İdare."

Normal sezonun tamamlanmasının ardından küme düşen takımlar da belli oldu. 4 takımın sezon içinde mücadelesini sonlandırdığı lig maratonunda 2 takım da son hafta maçları sonunda 1. Amatöre veda etti. Küme düşen takımlar, Tayfunspor, Yeni Mahalle, Abdullahpaşaspor, Paluspor, Sivricespor ve Harputspor oldu. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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