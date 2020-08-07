Tekirdağ'da gözaltına alınan iki hırsızlık şüphelisi tutuklandı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yakalanan iki hırsızlık zanlısı tutuklandı.
07.08.2020 16:03 | Son Güncelleme: 07.08.2020 17:10
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yakalanan iki hırsızlık zanlısı tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Çorlu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, E.A. (19) ve M. N.T'nin (19) çok sayıda hırsızlık olayına karıştığını belirledi.
İki şüpheli, polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alındı.
Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe cezaevine gönderildi.
Şüphelilerin hırsızlık yapması çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.
Kaynak: AA