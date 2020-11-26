Çocuklarıyla pazara gelen kişiden ekiplere "Yasak olduğunu bilmiyordum" yanıtı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Çocuklarıyla pazara gelen kişiden ekiplere "Yasak olduğunu bilmiyordum" yanıtı

26.11.2020 16:15 | Son Güncelleme: 26.11.2020 16:30

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde kısıtlama olan saatte 2 çocuğuyla pazara gelen kişi, kendisini uyaran ekiplere, "Ebeveynler yanlarında olunca yasak değil biliyorduk." yanıtını verdi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde kısıtlama olan saatte 2 çocuğuyla pazara gelen kişi, kendisini uyaran ekiplere, "Ebeveynler yanlarında olunca yasak değil biliyorduk." yanıtını verdi.

Son günlerde Kovid-19 vakalarının arttığı illerden Tekirdağ'da ekipler, denetimlerini sürdürüyor.

Köprübaşı mevkisinde kurulan halk pazarında Süleymanpaşa Belediyesi zabıta ekipleri ile polis denetim yaptı.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Yuhalama seslerini duyunca jet hızıyla dışarı çıktı: Hanginiz yuhaladı?
Yuhalama seslerini duyunca jet hızıyla dışarı çıktı: Hanginiz yuhaladı?
Karantinadaki oğluna ekmek götürürken, gördükleri karşısında ağladı
Karantinadaki oğluna ekmek götürürken, gördükleri karşısında ağladı
Satılık ya da kiralık ilanı değil! Evinin camına astığı yazıya bakan bir daha bakıyor
Satılık ya da kiralık ilanı değil! Evinin camına astığı yazıya bakan bir daha bakıyor

Süleymanpaşa Zabıta Müdürü Turgut Ünsal'ın da yer aldığı denetimlerde, vatandaşlara ve esnafa Kovid-19 tedbirlerine uymaları yönünde uyarılarda bulunuldu.

Vatandaşların yoğunluk oluşturduğu pazarda genellikle maske kuralına uyulduğu gözlense de maskeyi doğru takmayan ya da sigara içenler de dikkati çekti.

Bir ailenin, 20 yaş altındakilerin sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatte 2 çocuğuyla pazara geldiğini gören ekipler, uyarıda bulundu.

Ebeveynlerinin yanında olduğu sürece çocukların dışarı çıkmasında kısıtlama olmadığını söyleyen anne ve babaya, ekipler, bu kuralın sadece seyahat esnasında olduğunu, diğer durumlarda 13.00-16.00 saatleri dışında dışarı çıkamayacaklarını anlattı.

Sağlık ocağından çıkıp çocuklarıyla pazara geldiklerini ifade eden baba, "Ebeveynler yanlarında olunca yasak değil biliyorduk." yanıtını verdi.

Uyarılarından dolayı ekibe teşekkür eden anne ve baba, pazardan ayrıldı.

Öte yandan, kentin cadde ve sokaklarında vatandaşların genel olarak maske taktığı, bazılarının ise maskenin yanı sıra eldiven takarak tedbir aldığı gözlendi.

Çocuklarıyla pazara gelen kişiden ekiplere 'Yasak olduğunu bilmiyordum' yanıtı
Çocuklarıyla pazara gelen kişiden ekiplere 'Yasak olduğunu bilmiyordum' yanıtı
Çocuklarıyla pazara gelen kişiden ekiplere 'Yasak olduğunu bilmiyordum' yanıtı
Çocuklarıyla pazara gelen kişiden ekiplere 'Yasak olduğunu bilmiyordum' yanıtı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Mutaf

İlgili Haberler

Son dakika haberleri: EVİNDEKİ 12 HAYVANA EL KONULAN GENÇ KADIN: YASAK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM
Son dakika haberleri: EVİNDEKİ 12 HAYVANA EL KONULAN GENÇ KADIN: YASAK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM
'Kısıtlama olduğunu bilsem yemin ederim çıkmazdım'
"Kısıtlama olduğunu bilsem yemin ederim çıkmazdım"
Peş peşe gelen başarılı aşı çalışmalarının ardından DSÖ'den açıklama: Etkilerini bilmiyoruz
Peş peşe gelen başarılı aşı çalışmalarının ardından DSÖ'den açıklama: Etkilerini bilmiyoruz
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Deniz Seki Sinan Akçıl Öykü Karayel Seren Serengil
Spor Caner Erkin Deniz Türüç Ersun Yanal Samet Aybaba Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kasım Bakan Antalya Ekrem İmamoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çocuklarıyla pazara gelen kişiden ekiplere "Yasak olduğunu bilmiyordum" yanıtı - Tekirdağ
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.11.2020 16:40:59. #1.14#
title