TBMM Başkanı Şentop: "Lübnan'dan herhangi bir yardım isteği gelmedi"
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TBMM Başkanı Şentop: "Lübnan'dan herhangi bir yardım isteği gelmedi"

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Lübnan'dan herhangi bir yardım talebi gelmediğini ancak Türkiye olarak yardıma hazır olduklarını söyledi.

TBMM Başkanı Şentop:
05.08.2020 13:27 | Son Güncelleme: 05.08.2020 13:33

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Lübnan'dan herhangi bir yardım talebi gelmediğini ancak Türkiye olarak yardıma hazır olduklarını söyledi.

Milli Mücadele sürecinin temel taşları arasında değerlendirilen 5 Ağustos 1920 tarihinde gerçekleştirilen Pozantı Kongresi'nin 100'üncü yıl dönümü etkinlikleri için ilçeye gelen TBMM Başkanı Mustafa Şentop, programın ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Dün Lübnan'da meydana gelen patlamanın ardından Lübnan'ın herhangi bir yardım talebinde bulunmadığını söyleyen Şentop, "Henüz bir yardım isteği gelmedi. Çok büyük bir patlama. Patlama ile ilgili sebebi tespit edebilmek için zaman geçmesi lazım. Enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Öncelikle buradan Lübnan halkına başsağlığı diliyorum. Cumhurbaşkanımız Lübnan Cumhurbaşkanı ile görüştü. Bizim talepleri halinde enkaz kaldırma ve başka yardımlara hazır olduğumuzu iletti. Bu konuda onlardan gelecek talebi bekliyoruz. Herhalde sebebiyle ilgili de çalışmalar yapılacaktır" diye konuştu.

"TÜRKİYE ORTA DOĞU'DAKİ HALKLARIN SORUNLARINI BARIŞ İÇERİSİNDE ÇÖZMELERİNE İNANIYOR"

Fransızların işgal ve sömürgeciliğinden de bahseden Şentop, "Geçenlerde Birleşik Arap Emirlikleri diye bir devlet var. Buranın Dışişleri Bakanı Türkiye'nin Arapların iç işlerine karışmaması yönünde bir açıklamada bulunmuş. Tabi birinci ve ikinci dünya savaşı sonrası dünyanın bazı yerlerinde paravan devletler kuruldu. Bu devletler üzerinden bazı emperyalist devletler operasyon yapmaya çalışıyorlar. Bunlardan birisi de bu tür boyunu aşan konuşmaları yapan bakanın mensubu olduğu devlet. Türkiye bu bölgede yüzyıllardır kardeşlik ve barışı yaşatmak için çalışma göstermiştir. Libya'da Libyalılarla, Suriye'de Suriyelilerle, Irak'ta Iraklılarla birlikte gerçekleştirdik. Dolayısıyla Türkiye Orta Doğu'da yaşayan halkların sorunlarını mücadele ve diyalogla barış içerisinde çözmelerine inanıyor. Yabancı güçlerin bir oyuncağı olanların Orta Doğu'nun, İslam ülkelerinin sorunlarında bir faydası olmayacağı konusunu söylemek isterim" diye konuştu.

"TERÖR ÖRGÜTÜNÜN SURİYE HALKININ YER ALTI SERVETİNİ PEŞKEŞ ÇEKMEYE HAKKI YOKTUR"

Libya'da Türkiye'nin meşru bir şekilde bulunduğunun altını çizen Mustafa Şentop, daha sonra şunları söyledi:

"Libya'da birleşik milletlerin tanıdığı bir hükumet var. Türkiye Cumhuriyeti bu meşru hükumet ile bir anlaşma yapmıştır. O anlaşmaya dayanarak Türkiye oradadır. Bunun dışında Libya'da operasyon yapan devletler uluslararası hukuka aykırı şekilde orada bulunuyorlar. Çünkü onların yanında bulunduğu taraf bir terör örgütüdür. Onların yanında yer almaktadırlar. Suriye'de ABD'li bir şirket, PKK'nın uzantılarıyla bir anlaşma yaptı. Bu anlaşma uluslararası hukuka aykırı. Suriye'de beğenmesek de bir hükumet var. Topraklar ve onun altındaki bütün servetler Suriye halkınındır. Dolayısıyla orada ABD ve Fransa'nın desteğiyle varlığını sürdürmeye çalışan bir terör örgütünün Suriye halkının yer altı servetini peşkeş çekmeye hakkı yoktur. Bu anlaşma da geçerli değildir. ABD'nin bir terör örgütüyle anlaşma yapması üzüntü vericidir. Bu vahim hatadan dönüleceğini umuyorum."

(İHA)

Kaynak: İHA

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