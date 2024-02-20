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Lübnan'da çöken binada 4 kişi hayatını kaybetti

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Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 13 kişinin bulunduğu 3 katlı binanın çökmesi sonucu 1'i çocuk 4 kişinin öldüğü belirtildi. Çöken binada 4 kişi cansız bedenine ulaşıldı, 4 kişi ise yaralı olarak kurtarıldı.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 13 kişinin bulunduğu 3 katlı binanın çökmesi sonucu 1'i çocuk 4 kişinin öldüğü belirtildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, Beyrut'un güneyinde yer alan Şuveyfat bölgesinde daha önce boşaltılması talimatı verilen 3 katlı bina çöktü.

AA muhabirine konuşan Şuveyfat Belediyesi Avukatı Said Gazi Suki, çöken binada hepsi Suriyeli mültecilerden oluşan toplamda 13 kişi bulunduğunu, 5 kişinin bina yıkıldıktan hemen sonra kendi imkanlarıyla çıktığını ifade etti.

Suki, enkaz altında 1'i çocuk, 2'si kadın olmak üzere 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını, 4 kişinin ise arama ve kurtarma ekiplerince yaralı olarak kurtarıldığını kaydetti.

Yaralı 4 kişinin durumunun iyi olduğunu ve hastanede tedavilerine devam edildiğini belirten Suki, enkazdaki arama ve kurtarma çalışmalarının tamamlandığını aktardı.

Söz konusu binanın eski olduğu ve son günlerdeki şiddetli yağışların, binanın zemininde kayma ve duvarlarında çökmeye neden olduğu ifade edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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