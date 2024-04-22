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Lübnan'daki Suriyeli Sığınmacı Kampında Yangın Çıktı

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Lübnan'ın doğusundaki Hermel-Baalbek vilayetindeki Zahle ilçesinde bulunan Suriyeli sığınmacılara ait bir kampın çadırlarında çıkan yangın sonucu en az 15 çadır kül oldu. Yangında can kaybı yaşanmazken, Lübnan'da kayıtlı 850 bin Suriyeli mülteci bulunuyor.

Lübnan'ın doğusundaki Suriyeli sığınmacı kampında çıkan yangın sonucu onlarca çadır alev aldı.

Lübnan Sivil Savunma Müdürlüğü'nün X sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamaya göre, Lübnan'ın doğusundaki Hermel-Baalbek vilayetindeki Zahle ilçesinde yer alan Suriyeli sığınmacılara ait bir kampta yakın çıktı.

Açıklamada, kısa sürede yayılan yangın nedeniyle en az 15 çadırın kül olduğu belirtilirken, herhangi bir can kaybı yaşanmadığı aktarıldı.

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre Lübnan'da kayıtlı 850 bin Suriyeli mülteci bulunuyor. Lübnan hükümeti ise bu sayının 1,5 milyon civarında olduğunu belirtiyor.

Kaynak: AA / Güncel

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