İsrail Saldırısında Ölen 7 Kişi İçin Cenaze Töreni Düzenlendi

İsrail ordusunun 14 Şubat'ta Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırısında ölen aynı aileden 7 kişi için Nebatiye kentinde cenaze töreni düzenlendi.

İsrail saldırısında ölen Hüseyin Bercavi ile eşi Emel Mahmud, kızları Emeni Bercavi ve Zeynep Bercavi, torunu Mahmud Emir, kız kardeşi Fatima Bercavi ve yeğeni Gadir Abbas Tarhini için düzenlenen cenaze törenine Hizbullah yetkililerinin yanı sıra yakınları, kent sakinleri ve Lübnan'ın güney bölgelerinden gelen Şiiler katıldı.

İsrail ve ABD karşıtı sloganların atıldığı törende, ölen 7 kişinin resimleri taşındı.

Nebatiye kentindeki Hüseyni Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından, cenazeler kent mezarlığında yan yana toprağa verildi.

İsrail ordusu,14 Şubat'ta Nebatiye kentinin Mercayun Caddesi'nde Bercavi ailesinin oturduğu 5 katlı binayı iki füzeyle vurmuştu. İsrail güçleri aynı gün Savana beldesine saldırı düzenlemişti

İsrail'in, Lübnan'ın güneyine gerçekleştirdiği bu saldırılarda 3'ü çocuk 10 Lübnanlı hayatını kaybetmiş, 20'den fazla kişi de yaralanmıştı.