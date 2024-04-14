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Lübnan, İran'dan İsrail'e yönelik İHA saldırıları sonrası hava sahasını kapattı

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Lübnan, İran'dan İsrail'e yönelik başlatılan insansız hava aracı (İHA) saldırılarının ardından hava sahasını kapattığını duyurdu.

Lübnan Ulaştırma Bakanı Ali Hamiye, X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, bölgede yaşanan güvenlik gelişmeleri göz önüne alınarak ülkenin hava sahası hakkında bir değerlendirme yapıldığını ifade etti.

Hamiye, Lübnan yerel saatiyle 01.00'den sabah 07.00'ye kadar ülkenin hava sahasının tüm uçuşlara geçici olarak ve tedbir amaçlı kapatıldığını kaydetti.

Lübnanlı Bakan, bu saatler arasında ülkenin tek havalimanı olan Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'nın tamamen kapalı olacağını, ilerleyen saatlerdeki gelişmelere göre güncelleme yapacaklarını belirtti.

Kaynak: AA / Güncel

İnsansız Hava Aracı Lübnan İsrail İran Orta Doğu Ulaşım Güvenlik Dünya Güncel Haberler

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