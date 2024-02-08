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Lübnan'da dron saldırısı: 3 ölü

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Lübnan'ın güneyindeki Nabatieh kasabasında bir araca düzenlenen dron saldırısında 3 kişi hayatını kaybetti. Saldırıda Hizbullah komutanı Abbas el Dabs'ın da öldüğü iddia edildi.

- Lübnan'ın güneyinde bir araca dron saldırısı: 3 ölü

Saldırıda Hizbullah komutanı Abbas el Dabs'ın öldürüldüğü iddia edildi

BEYRUT - Lübnan basınında yer alan haberlerde, ülkenin güneyindeki Nabatieh kasabasında bir araca düzenlenen dron saldırısında 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtilerek, hayatını kaybedenler arasında Hizbullah komutanı Abbas el Dabs'ın da bulunduğu iddia edildi.

Lübnan'ın güneyinde bir araca dron saldırısı düzenlendi. Lübnan basınında yer alan haberlerde, ülkenin güneyindeki Nabatieh kasabasında bir araca düzenlenen dron saldırısında 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Hayatını kaybedenler arasında Hizbullah komutanı Abbas el Dabs'ın da bulunduğu öne sürülen haberlerde, saldırının İsrail tarafından düzenlediği iddia edildi.

El Dabs'ın, İran'ın Suriye genelindeki hava savunma sistemlerinin inşasında yer aldığı ifade edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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