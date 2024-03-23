THY, Beyrut'ta Geleneksel Sahur Etkinliği Düzenledi

Türk Hava Yolları (THY), ramazan ayı münasebetiyle Beyrut'ta geleneksel sahur etkinliği düzenledi.

THY'nin Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta verdiği sahur yemeği etkinliğine, Lübnan'daki yabancı ülkelerin temsilcileri, Lübnanlı farklı üst düzey konumdaki yetkililer, Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliği'nde çalışan diplomat ve diğer çalışanlar, THY'nin partner Lübnanlı turizm acente yetkilileri ve THY Beyrut ofisi personeli katıldı.

Etkinlikte konuşan THY Beyrut Ofisi Müdürü Bilal Döner, THY'nin 1951'den bu yana Türkiye'den Beyrut'a uçak seferleri düzenlediğini ifade etti.

THY'nin Türkiye ve Lübnan arasındaki yolcu taşıma yükünü sırtladığını aktaran Döner, THY ailesi olarak çalışmalarına hız kesmeden devam edeceklerini söyledi.

Etkinlik, THY'nin dünya genelinde farklı destinasyonlara yönelik düzenlediği seferler, operasyonel gücü ve uçak sayısı bilgisini veren video gösterisi ve bilet çekilişinin ardından sona erdi.