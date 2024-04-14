İran İsrail'e hava saldırısı başlattı, Irak ve Lübnan hava sahalarını kapattı

İran'ın İsrail'e hava saldırısı başlatmasının ardından Irak ve Lübnan hava sahalarını kapattığını açıkladı.

İsrail Devlet Televizyonu, İran'ın İsrail'e hava saldırısı başlattığını açıkladı. Saldırının başlamasının ardından İsrail ordusu, İran'ın İsrail'e doğru saldırı için çok sayıda İHA gönderdiğini ancak henüz ulaşmadığını ve savunmalarının hazır olduğunu belirtti.

Irak ve Lübnan İran'dan İsrail'e yönelik başlatılan İHA saldırılarının ardından hava sahasını kapattığını duyurdu. Ürdün kamu yayın kuruluşu da İran'ın İsrail'e yönelik başlattığı saldırının ardından Ürdün genelinde olağanüstü hal ilan edildiğini aktardı.

İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Emir Hatemi, "Herhangi bir ülke İran'a saldırmak için hava sahasını veya topraklarını İsrail'e açması durumunda, cevabımız kesin olacaktır" dedi.

İsrail devlet televizyonu da İsrailli yetkililerin bir kaç gün sürecek çatışmalara ve karşılık vermeye hazırlandığını bildirirken, ordu İran'ın yüzden fazla İHA gönderdiği istihbaratını yineledi.