Rabih Abou Khalil İstanbul'da konser verecek

Lübnan asıllı besteci ve ud sanatçısı Rabih Abou Khalil, 9 Mart'ta İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda müzikseverlerle buluşacak.

CRR'den yapılan açıklamaya göre, Khalil konserde Alman ve Fransız edebiyatını müziğe taşıdığı son çalışmasıyla sahne alacak.

Projede sanatçıya vokalde Arnavut şarkıcı Eline Duni'nin yanı sıra kemanda Mateusz Smoczynski, çelloda Krzystof Lenczowski ve davulda ise Jarrod Cagwin eşlik edecek.

Müziğinde geleneksel Arap ezgileri, caz doğaçlamaları ve klasik müzik tekniklerini birleştiren Rabih Abou Khalil, küçük yaştan itibaren müziğin yanı sıra şiirle de iç içe oldu.

Sanatçı, karmaşık ritimleri ve alışılmadık melodik yapısına rağmen şimdiye kadar yaklaşık kırk şiiri müziğe dönüştürdü. Sadece Goethe, F. Schiller, Friedrich Rückert, Christian Morgenstern ve Joachim Ringelnatz gibi Alman yazarların eserlerini değil, aynı zamanda Paul Verlaine, Arthur Rimbaud ve Theophile Gautier gibi Fransız ve Portekiz şairlerden de eserler seçerek diller arası bir köprü kurdu.