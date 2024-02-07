Lübnan-Filistin Diyalog Komitesi Başkanı: UNRWA'ya yapılan finansal desteğin kesilmesi Lübnan'ı olumsuz etkiler

Lübnan- Filistin Diyalog Komitesi Başkanı Dr. Basil Hasan, bazı ülkelerin Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) finansal desteğini kesmesinin, 250 bin Filistinli mülteciye ev sahipliği yapan ve derin bir ekonomik krizin sürdüğü Lübnan'ı olumsuz etkileyeceğini söyledi.

Lübnan hükümetinin Filistinli mülteciler dosyasından sorumlu Lübnan- Filistin Diyalog Komitesi Başkanı Hasan, Hükümet Sarayı'ndaki ofisinde AA muhabirinin sorunlarını yanıtladı.

Hasan, bazı ülkelerin UNRWA'ya yönelik finansal desteğini durdurma kararına tepki gösterdi.

UNRWA'ya yönelik finansal desteğin kesilmesi tehdidi "ilk değil"

İsrail işgali altındaki Batı Şeria ile Gazze Şeridi'nin yanı sıra Ürdün, Suriye ve Lübnan'da yaşayan Filistinliler için önemli bir kurum haline gelen UNRWA'ya yönelik finansal desteğin kesilmesi tehdidi ve İsrail'in kuruma yönelik saldırılarının ilk defa yaşanmadığını belirten Hasan, şu ifadeleri kullandı:

"Geçen 75 yıl içinde Filistin davasının ortadan kaldırılması için başvurulan tüm yolların yanlış olduğu ortaya çıktı. Bugün yaşanan da bu yanlış yolun bir devamı. UNRWA'ya desteğin kesilmesi ile Filistin davasının sona ereceği inancı yanlış bir fikir."

UNRWA'ya yönelik bu kararın sadece İsrail'e hizmet edeceğini vurgulayan Hasan, bazı ülkelerin yardımı kesmesinin Filistin meselesi için uluslararası düzeyde verilen çabaları baltalayacağını belirtti.

Hasan, bölgede çatışma dışında yeni bir aşamaya geçilmesi için UNRWA'ya destekten başka bir yolun mümkün olmadığını söyledi.

Lübnan'daki 250 bin mülteci için durum kritik bir sürece girebilir

2019'dan bu yana derin bir ekonomik krizin yaşandığı Lübnan'da UNRWA'dan doğrudan destek alan 250 bin mülteci için de durumun kritik bir sürece girebileceği uyarısında bulunan Hasan, "Batılı ülkelerin UNRWA'ya yönelik fonlarını askıya almalarının, halihazırda devam eden derin bir ekonomik krizden yakınan Lübnan üzerinde çok büyük olumsuz etkileri olacaktır." diye konuştu.

UNRWA Lübnan Direktörü Dorothee Klaus, dün yaptığı açıklamada, kuruma desteğin kesilmesi halinde tüm faaliyetlerin mart ayında duracağı ve bu durumdan 250 bin Filistinli mültecinin etkileneceği uyarısında bulunmuştu.

Lübnan'daki 12 kampta 1948'den bu yana yaklaşık 250 bin Filistinli mülteci yaşam mücadelesi veriyor.

UNRWA'ya göre mültecilerin yüzde 80'i yoksulluk sınırında ve zor şartlar altında yaşıyor.

UNRWA'nın işlevi ve İsrail'in iddiaları

BM üyesi devletlerin gönüllü katkılarıyla finanse edilen UNRWA, faaliyetlerine başladığı 1950'den bu yana Filistinli mültecilere gıda, sağlık, eğitim ve barınak gibi insani yardımları sağlayan ana kuruluş konumunda bulunuyor.

Ajans, 5,9 milyon Filistinli mülteciye destek sağlıyor.

UNRWA, yaklaşık 74 yıldır Filistinlilerin yaralarını sarmaya çalışırken bu süreçte tesisleri defalarca İsrail tarafından vuruldu, tonlarca gıda ve ilaç yok edildi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrailli yetkililerin UNRWA personelinin 7 Ekim saldırılarına karıştığına ilişkin iddialarının acilen soruşturulmasını istemişti.

UNRWA da İsrail'in iddialarına yönelik soruşturma başlatmıştı.

Almanya, İsviçre, İtalya, Kanada, Finlandiya, İzlanda, Avustralya, İngiltere, Hollanda, ABD, Fransa, Avusturya, Japonya ve Estonya UNRWA'ya yönelik finansal desteğini geçici süreyle durdurma kararı aldıklarını açıklamıştı.

Norveç, İrlanda ve İspanya ise UNRWA'ya desteklerini sürdüreceklerini duyurmuştu.