İsrail, Lübnan'ın Gaziyye beldesini hedef aldı

İsrail ordusunun Lübnan'ın Sayda kentinin güneyindeki Gaziyye beldesindeki bazı bölgeleri hedef aldığı belirtildi.

Lübnan'daki Hizbullah Hareketi'ne yakınlığıyla bilinen Al Mayadeen TV'nin geçtiği habere göre, İsrail'e ait savaş uçakları sahil kenti Sayda'nın güneyinde yer alan Gaziyye'yi hedef aldı.

Saldırı sonrası yayınlanan görüntülerde belde merkezindeki birçok noktadan büyük dumanların yükseldiği görülüyor.

Gaziyye beldesi Sayda kentinden yaklaşık 5 kilometre mesafede yer alıyor.

Saldırıya ilişkin Lübnan ve İsrail ordusundan henüz bir açıklama gelmedi.