TİKA, Lübnan'da Türkmen kasabasında iftar programı düzenledi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Lübnan'ın Akkar vilayetine bağlı Türkmen kasabası Aydamun'da iftar programı düzenledi.

Programa Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy, Azerbaycan'ın Beyrut Büyükelçisi Samad Hasanov, TİKA'nın Lübnan Koordinatörü Onur Gez, Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) Lübnan Temsilcisi Kemal Maksud'un yanı sıra Lübnan'daki Türk kuruluşlarından temsilciler ve çok sayıda davetli katıldı.

İftarın ardından konuşan Büyükelçi Ulusoy, geçen hafta Lübnan'ın Türkmen kasabası Kavaşra'da olduklarını ve bugün de Aydamun'da bulunmaktan oldukça mutlu olduklarını ifade etti.

Ramazan ayına Gazze ve Lübnan'ın güneyinden gelen haberlerle devam ettiklerini belirten Ulusoy, "Dileğimiz o ki bu sıkıntılı günler bir an önce geçip gitsin. Gazze ve Lübnan'ın güneyinde akan kan bir an önce dursun. Gazze'de hayatını kaybeden Filistinli kardeşlerimize ve Lübnan'ın güneyinde can veren Lübnanlı kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz." dedi.

Azerbaycan Beyrut Büyükelçisi Hasanov da kendisini programa davet eden TİKA'ya ve onları ağırlayan Türkmen Aydamun halkına içtenlikle teşekkür edip Ramazan ayının barış ve huzurla geçmesi temennisinde bulundu.

Dünya Türk İş Konseyi Lübnan Temsilcisi Kemal Maksud, Ulusoy'a Lübnan bayrağının işlendiği küçük bir el dokuması halı takdim etti.

İftarın ardından kasabanın meydanında TİKA tarafından çocuklara yönelik etkinlik düzenlendi. Fes giyen görevliler çocuklara pamuk şekeri ve patlamış mısır ikram etti.

Meydan, Türk ve Lübnan bayraklarıyla süslendi.

Lübnan'daki Türk varlığı

Lübnan'daki Türk varlığının çok eskilere dayandığı biliniyor. Çoğunluğu ülkenin kuzeyindeki Akkar ve Trablus şehirleri civarındaki köylerle, Beka Vadisi'ndeki beldelerde yaşayan Türkmenlerin sayıları bugün on binleri buluyor.

Bunlardan ülkenin kuzeyindeki Kavaşra köyü ile doğusundaki Beka Vadisi'nde bulunan Duris, Hadidiyye, Nanaiyye, Addus ve Şehiymiyye gibi köylerde yaşayanlar bugün hala kendi lehçeleriyle Türkçe konuşmaya devam ediyor. Bazı Türkmen köyleri ise Türkçeyi unutarak tamamen Arapça konuşuyor.

Lübnan Türk ağızları hakkında saha çalışmaları yaparak bu konuda bir kitap ve çok sayıda makale yayımlayan Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Öğretim Üyesi Türkolog Prof. Dr. Özgür Kasım Aydemir'in aktardığına göre Lübnan'da 8. yüzyılda başlayan öncü Türk yerleşimi Bekaa Vadisi'ne yapıldı.

Bununla birlikte Lübnan'daki Türklerin asıl nüfus yoğunluğuna Moğol istilasının önünden çekilerek Anadolu'dan gelen Türkmen kafileleri ile ulaştığını belirten Aydemir, "Lübnan'daki Türk varlığının en ihtiyatlı ifadeyle Anadolu'yla eş zamanlı olduğunu söyleyebiliriz." bilgisini veriyor.

Mardin'den Lübnan'a göç eden on binlerce kişi ve Girit'ten gelen binlerce Türk de bugün Lübnan'da yaşayan Türk veya akraba topluluklar arasında yer alıyor.