İsrail ve Hizbullah Arasındaki Çatışmalar Sürüyor
Lübnan-Filistin sınırında devam eden çatışmalarda İsrail güçleri ve Hizbullah arasında hava saldırıları ve topçu saldırıları gerçekleşiyor. İsrail'in Mervehin sınır kasabasının dış mahallelerine düzenlediği hava saldırısı maddi hasara yol açarken, Hizbullah'ın güdümlü füzelerle İsrail askeri birimlerini hedef aldığı bildirildi.
ÇEKİM TARİHİ: 17 Mart 2024
1. Lübnan- Filistin sınırında devriye gezen İsrail güçleri
2. Mervehin sınır kasabasının dış mahallelerine düzenlenen İsrail hava saldırısından kaynaklanan duman
Lübnan-Filistin sınırında Hizbullah ile İsrail arasındaki gündelik çatışmalar, İsrail'in Lübnan'daki sınır kasabalarına hava saldırıları ve topçu saldırıları düzenlemesi ve Hizbullah'ın da İsrail askeri mevzilerini güdümlü füzelerle hedef almasıyla devam ediyor.
İsrail'in Pazar günü Mervehin sınır kasabasının dış mahallelerine düzenlediği hava saldırısı ağır maddi hasara neden olurken, herhangi bir can kaybı yaşanmadı.
Hizbullah medya biriminden yapılan açıklamada bir İsrail askeri biriminin güdümlü füzelerle hedef alındığı ve füzelerin doğrudan isabet ettirilerek birimdeki askerler arasında çok sayıda ağır yaralanmaya yol açtığı bildirildi.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beyrut'tan bildiriyor. (XHTV)