Üye Girişi
Haberler

İsrail ve Hizbullah Arasındaki Çatışmalar Sürüyor

Güncelleme:

Lübnan-Filistin sınırında devam eden çatışmalarda İsrail güçleri ve Hizbullah arasında hava saldırıları ve topçu saldırıları gerçekleşiyor. İsrail'in Mervehin sınır kasabasının dış mahallelerine düzenlediği hava saldırısı maddi hasara yol açarken, Hizbullah'ın güdümlü füzelerle İsrail askeri birimlerini hedef aldığı bildirildi.

ÇEKİM TARİHİ: 17 Mart 2024

1. Lübnan- Filistin sınırında devriye gezen İsrail güçleri

2. Mervehin sınır kasabasının dış mahallelerine düzenlenen İsrail hava saldırısından kaynaklanan duman

Lübnan-Filistin sınırında Hizbullah ile İsrail arasındaki gündelik çatışmalar, İsrail'in Lübnan'daki sınır kasabalarına hava saldırıları ve topçu saldırıları düzenlemesi ve Hizbullah'ın da İsrail askeri mevzilerini güdümlü füzelerle hedef almasıyla devam ediyor.

İsrail'in Pazar günü Mervehin sınır kasabasının dış mahallelerine düzenlediği hava saldırısı ağır maddi hasara neden olurken, herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

Hizbullah medya biriminden yapılan açıklamada bir İsrail askeri biriminin güdümlü füzelerle hedef alındığı ve füzelerin doğrudan isabet ettirilerek birimdeki askerler arasında çok sayıda ağır yaralanmaya yol açtığı bildirildi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beyrut'tan bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Filistin Lübnan İsrail Savaş ve Çatışma Uluslararası İlişkiler Dünya Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Yalçın Ertaş kimdir? AK Parti Konya- Ilgın Belediye Başkan adayı Yalçın Ertaş kaç yaşında, nereli? Mehmet Badem kimdir? AK Parti Konya- Kadınhanı Belediye Başkan adayı Mehmet Badem kaç yaşında, nereli? Mehmet Yaka kimdir? AK Parti Konya- Karapınar Belediye Başkan adayı Mehmet Yaka kaç yaşında, nereli? Hasan Kılca kimdir? AK Parti Konya- Karatay Belediye Başkan adayı Hasan Kılca kaç yaşında, nereli? Murat Ünver kimdir? AK Parti Konya- Kulu Belediye Başkan adayı Murat Ünver kaç yaşında, nereli? Nafiz Solak kimdir? AK Parti Konya- Sarayönü Belediye Başkan adayı Nafiz Solak kaç yaşında, nereli? Mustafa Kavuş kimdir? AK Parti Konya- Meram Belediye Başkan adayı Mustafa Kavuş kaç yaşında, nereli? Kasım Çelebi kimdir? Zafer Partisi Erzurum Yakutiye Belediye Başkan Adayı Kasım Çelebi kaç yaşında, nereli? Ahmet Pekyatırmacı kimdir? AK Parti Konya- Selçuklu Belediye Başkan adayı Ahmet Pekyatırmacı kaç yaşında, nereli? Mehmet Tutal kimdir? AK Parti Konya- Seydişehir Belediye Başkan adayı Mehmet Tutal kaç yaşında, nereli? Osman Arı kimdir? AK Parti Konya- Taşkent Belediye Başkan adayı Osman Arı kaç yaşında, nereli? Hasan Koçer kimdir? AK Parti Konya- Yalıhüyük Belediye Başkan adayı Hasan Koçer kaç yaşında, nereli? Ali Konak kimdir? AK Parti Konya- Yunak Belediye Başkan adayı Ali Konak kaç yaşında, nereli? Serdar Köksal kimdir? Zafer Partisi Erzurum Tortum Belediye Başkan Adayı Serdar Köksal kaç yaşında, nereli? Muhammed Akbey kimdir? Zafer Partisi Erzurum Pasinler Belediye Başkan Adayı Muhammed Akbey kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title