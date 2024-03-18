İsrail ve Hizbullah Arasındaki Çatışmalar Sürüyor

ÇEKİM TARİHİ: 17 Mart 2024

1. Lübnan- Filistin sınırında devriye gezen İsrail güçleri

2. Mervehin sınır kasabasının dış mahallelerine düzenlenen İsrail hava saldırısından kaynaklanan duman

Lübnan-Filistin sınırında Hizbullah ile İsrail arasındaki gündelik çatışmalar, İsrail'in Lübnan'daki sınır kasabalarına hava saldırıları ve topçu saldırıları düzenlemesi ve Hizbullah'ın da İsrail askeri mevzilerini güdümlü füzelerle hedef almasıyla devam ediyor.

İsrail'in Pazar günü Mervehin sınır kasabasının dış mahallelerine düzenlediği hava saldırısı ağır maddi hasara neden olurken, herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

Hizbullah medya biriminden yapılan açıklamada bir İsrail askeri biriminin güdümlü füzelerle hedef alındığı ve füzelerin doğrudan isabet ettirilerek birimdeki askerler arasında çok sayıda ağır yaralanmaya yol açtığı bildirildi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beyrut'tan bildiriyor. (XHTV)