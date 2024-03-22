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Yüzmede Uluslararası 5. Edirne Kupası Başladı

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Yüzmede Uluslararası 5. Edirne Kupası yarışları başladı.

Edirne Olimpik Yüzme Havuzu'ndaki müsabakalara Türkiye'nin yanı sıra Yunanistan, Moldova, Portekiz, Azerbaycan ve Lübnan'dan sporcular katıldı.

Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın, müsabakaların başlamasının ardından AA muhabirine, milli takım seçmesinin de yapılacağı uluslararası bir organizasyonun gerçekleştiğini söyledi.

Edirne Kupası'na 80 kulüpten toplam 400 sporcunun katıldığını belirten Yalçın, "Yarışlar çok güzel başladı. Güzel dereceler almaya başladık. Önümüz açık, olimpiyatlara dönük umut vaat ediyoruz. Daha güzel olacağına da inanıyoruz." dedi.

Türkiye Yüzme Federasyonu Başkan Vekili Güven Duvan da Avrupa Yüzme Takvimi'nde yer alan organizasyonda sporcuların hem ulusal ve uluslararası yarışmalara katılmak için hem de olimpiyat barajı elde edebilmek için yarıştığını ifade etti.

Avrupa Yüzme Birliği (LEN) Başkanı Antonio Silva ise Edirne Olimpik Yüzme Havuzu'nu beğendiğini belirterek, Türkiye'nin yüzmede hem tesisleşme hem de sporcu sayısı açısından büyüdüğünü kaydetti.

Müsabakalar 24 Mart'ta sona erecek.

Kaynak: AA / Spor

Yunanistan Azerbaycan Portekiz Türkiye Moldova Lübnan Edirne Uluslararası Spor Güncel Haberler

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