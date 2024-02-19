- İsrail, Lübnan'ın güneyine hava saldırısı düzenledi

BEYRUT - İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine hava saldırısı düzenledi.

İsrail, bir kez daha Lübnan topraklarını vurdu. Lübnan basınında yer alan haberlerde, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde İsrail sınırına yaklaşık 60 kilometre uzaklıktaki Ghaziyeh kasabası yakınlarına hava saldırısı düzenlediği aktarıldı. Saldırıda can ve mal kaybı henüz bilinmiyor. İsrail ise saldırıyla ilgili henüz açıklama yapmadı.