Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'daki Türk vatandaşlarına uyarıda bulundu

Dışişleri Bakanlığı, İsrail ile İran arasında yaşanan gerilim nedeniyle Lübnan'daki Türk vatandaşlarının tedbirli olmaları ve zorunlu olmadıkça ülke içinde seyahat etmemeleri uyarısında bulundu.

İsrail ile İran arasındaki gerilimin bölgeye etkileri sürüyor. Dışişleri Bakanlığı, gelişmelerin Lübnan'a yansımaları çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının tedbirli olmaları ve zorunlu olmadıkça ülkenin 4 vilayetine gitmemeleri için uyarı yayımladı.

Bakanlık ayrıca gelişmelerin, bakanlığın sitesi ve Beyrut Büyükelçilği'nin web sitesinden veya sosyal medya hesaplarından takip edilmesinin yararlı olacağına dikkati çekti.