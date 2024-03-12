İsrail, Lübnan'ın Baalbek kentine hava saldırısı düzenledi
İsrail ordusunun Lübnan'ın Baalbek kentine art arda düzenlediği 2 hava saldırısında 1 kişinin öldüğü ve 8 kişinin yaralandığı belirtildi.
İsrail ordusunun Lübnan'ın Baalbek kentine art arda düzenlediği 2 hava saldırısında 1 kişinin öldüğü ve 8 kişinin yaralandığı belirtildi.
Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail'e ait savaş uçakları Baalbek-Riyak kara yolu üzerinde bulunan bir binayı hedef aldı.
Saldırıda 1 kişinin öldüğü ve 8 kişinin yaralandığı kaydedildi.
İsrail'in 5 dakika arayla Baalbek'e bağlı Nebi Şit beldesindeki bir eve ikinci bir hava saldırısı düzenlediği aktarıldı.
İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada Lübnan'ın iç kesiminde yer alan Baalbek'teki Hizbullah'a ait 2 askeri komuta merkezinin savaş uçakları ile vurulduğu belirtildi.