ETÜ Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri FIS Kupası'nda 4 altın madalya kazandı

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri Lübnan'ın Cedars Kayak Merkezi'nde düzenlenen Uluslararası Kayak ve Snowboard Federasyonu (FIS) Kupası'nda 4 altın madalya kazandı.

FIS Kupası'nda Kayaklı Koşu Milli Takımı adına müsabakalara katılan ETÜ Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü öğrencisi; Yusuf Emre Fırat, büyükler kategorisinde katıldığı iki yarışı da kazanarak altın madalyanın sahibi oldu. Gençler kategorisinde mücadele eden Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği öğrencisi Civan Karaman ise katıldığı iki yarışta da bitiş çizgisini ilk geçen isim olup altın madalya kazandı.

Müsabakaların ardından şampiyon sporcuları tebrik eden ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, "Sporcularımız 2024 yılına oldukça iyi başladı. Üniversitemizde yetişen sporcularımız katıldıkları uluslararası müsabakalarda kürsünün ilk basamağına çıkarak ülkemizi ve bizleri gururlandırıyor. Bu vesileyle FIS Kupası'ndan 4 altın madalya ile dönen sporcularımız Yusuf Emre ve Civan'ı gönülden tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu. - ERZURUM