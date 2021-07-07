Son dakika: Yalova'da emekli albay dehşet saçtı: 2 ölü, 3 yaralı
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Son dakika: Yalova'da emekli albay dehşet saçtı: 2 ölü, 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika haberine göre Yalova'da emekli albay dehşet saçtı: 2 ölü, 3 yaralı Yalova'nın Çınarcık ilçesinde komşularıyla kavga eden emekli albay dehşet saçtı.

Yalova'da emekli albay dehşet saçtı: 2 ölü, 3 yaralı

YALOVA - Yalova'nın Çınarcık ilçesinde komşularıyla kavga eden emekli albay dehşet saçtı. 1 kişiyi öldürüp, 3 kişiyi yaralayan emekli albay daha sonra başına ateş ederek canına kıydı.

Yalova'nın Çınarcık İlçesi Koru Mahallesi'nde iddiaya göre Mehmet F., isimli emekli albay, komşularıyla tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine beylik tabancasını çıkartan Mehmet F., komşularının üzerine kurşun yağdırdı. Olayda 1 kişi ölürken 3 kişi yaralandı. Daha sonra koşarak deniz kenarına inen Mehmet F, tabancasıyla başına ateş ederek canına kıydı. Jandarma ekiplerin incelemesi sürüyor.

Son dakika: Yalova'da emekli albay dehşet saçtı: 2 ölü, 3 yaralı
Son dakika: Yalova'da emekli albay dehşet saçtı: 2 ölü, 3 yaralı
Son dakika: Yalova'da emekli albay dehşet saçtı: 2 ölü, 3 yaralı
Son dakika: Yalova'da emekli albay dehşet saçtı: 2 ölü, 3 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Zehra Baykal

Komşularıyla tartışan emekli albay dehşet saçtı: 2 ölü, 3 yaralı
Komşularıyla tartışan emekli albay dehşet saçtı: 2 ölü, 3 yaralı
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