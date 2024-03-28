Yalova'da Çalı Fasulyesi Üretimini Artırma Projesi Başladı

Yalova'da, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce yürütülen "Yalova İlinde Çalı Fasulyesi Üretimini Artırma Projesi" kapsamında 300 dekar alanda üretim yapılması için 104 çiftçiye 300 kilogram çalı fasulyesi tohumu dağıtıldı.

Müdürlük bahçesinde düzenlenen tohum dağıtım töreninde konuşan AK Parti Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, Yalova'da bu tür projeleri önemsediklerine vurgu yaptı.

Büyükgümüş, "Bu çalışma modelini biz çok önemsiyoruz. Burada Tarım ve Orman Müdürlüğümüz, Yalova'daki öncelik değerlendirmelerini yapıyor, proje alanlarını belirliyor. Biz yerel yönetimler olarak bu projeye maddi kaynak aktarıyoruz. Bu aktardığımız kaynakla hem bakanlıktan merkezi bütçeden bir imkan sağlamış oluyoruz hem daha farklı finansman koşullarını elde etmiş oluyoruz hem de özel sektörle güçlü bir işbirliği yapmış oluyoruz. Ekilmedik 1 metrekare toprağımız bile kalmamalı." diye konuştu.

Tarım ve Orman İl Müdürü Suat Parıldar ise son 5 yılda 98 projeyi hayata geçirdiklerini ve tekerrürlü olmak üzere 33 bin dekarlık alana dokunduklarını ifade etti.

Bu projelere 44 milyon 500 bin lira bakanlık desteği sunduklarına dikkati çeken Parıldar, "Projeyi yaparken tamamlayıcı unsuru da yerelden, çiftçiden, Doğu Marmara Kalkınma Ajansından (MARKA) alıyoruz. 10,5 milyon lira İl Özel İdaremiz destekte bulunmuş. 6,8 milyonluk MARKA desteği, 25 milyonluk da çiftçi katkımızla toplam 90 milyonluk sadece geliştirdiğimiz bakanlığın bütün uyguladığı projelerde dışında geliştirdiğimiz projeler birbirini tamamlayıcı unsurlar." dedi.

Toplam bütçesi 180 bin lira olan projede yüzde 50'sinin bakanlık, yüzde 15'nin İl Özel İdare desteği bulunduğu, yüzde 35'inin ise çiftçi katkısıyla gerçekleştirildiği belirtildi.

Konuşmaların ardından Vali Hülya Kaya ve protokolün tohumları dağıtmasıyla sona eren programa, CHP Yalova Milletvekili Tahsin Becan, İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Soygüzel, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ümit Yılmaz, kurum müdürleri ve çiftçiler katıldı.