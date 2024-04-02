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Yalova'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Gözaltı

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Yalova'da jandarma tarafından Kazımiye köyünde 9 adreste eş zamanlı düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Kazimiye köyü bölgesinde ikamet eden ve sokak satıcısı olarak tabir edilen kişilerin evlerinde uyuşturucu madde bulundurdukları bilgisine ulaştı. Elde edilen bilginin değerlendirilmesi üzerine tespit edilen 9 adrese eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi.

Operasyonda 61 gram skunk, 20 gram sentetik kannabinoid, kurusıkıdan bozma tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 12 kartuş, 50 adet 9 mm. tabanca fişeği ve hassas terazi ele geçirildi.

Yakalanarak göz altına alınan K.B., E.B., S.U., U.Ç., E.Ç., H.Ç. ve E.Ç'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Jandarma Yalova Güvenlik Gözaltı 3.Sayfa Güncel Haberler

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