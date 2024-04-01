Bursa-Yalova karayolunda trafik kazası: 2 yaralı

Bursa- Yalova karayolu, Süpürgelik mevkisinde meydana gelen trafik kazasında bir minibüs henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak refüje çarptı. Takla atıp ters dönen minibüsteki sürücü ile yanında yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre Orhangazi istikametinden Yalova istikametine doğru gitmekte olan Kırgızistan asıllı Burhan Mikail (32) idaresinde 34 VF 3482 plakalı minibüs süpürgelik mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Refüje dalan minibüs buradaki ağaçlara çarparak takla atıp ters döndü.

Kazada minibüs sürücüsü ile yanında yolcu olarak bulunan Ercan Akdemir (32) hafif yaralandı. Kaza nedeniyle olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan ve durumları hafif olan iki yaralı Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza yapan minibüs çekici ile bulunduğu yerden kaldırılırken, polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.