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Yalova'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı

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Yalova'nın Çınarcık ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Yalova-Armutlu kara yolu Koru beldesi mevkisinde Y.E. yönetimindeki 34 ZP 8636 plakalı otomobil ile S.S'nin kullandığı 38 UU 809 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücüler ile otomobildeki 2 kişi, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yarıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

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