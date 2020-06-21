Son dakika haberleri | Elleri ve bacakları kesilen babalarına el-ayak oldular
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri | Elleri ve bacakları kesilen babalarına el-ayak oldular

Bir son dakika haberine göre DİYARBAKIR'da, 5 yıl önce çalıştığı inşaatta yüksek gerilime kapılması sonucu ellerini ve bacaklarını kaybeden Mehmet Zeki Aslan (40), tek başına ihtiyaçlarını karşılayamaz hale geldi.

Son dakika haberleri | Elleri ve bacakları kesilen babalarına el-ayak oldular
21.06.2020 09:17 | Son Güncelleme: 21.06.2020 09:43

DİYARBAKIR'da, 5 yıl önce çalıştığı inşaatta yüksek gerilime kapılması sonucu ellerini ve bacaklarını kaybeden Mehmet Zeki Aslan (40), tek başına ihtiyaçlarını karşılayamaz hale geldi. Malulen emekliye ayrılan Aslan'ın eşi ve 5 çocuğu, ona hem el hem de ayak oldu. Babalarına destek olan çocukları, ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için ona protez biyonik el alınmasını istiyor.

Yenişehir ilçesi Fabrika Mahallesi'nde oturan Mehmet Zeki Aslan, 2015 yılında çalıştığı inşaatta yüksek gerilime kapılarak yaralandı. Aslan'ın, işlevini yitiren bacakları kaldırıldığı Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde, elleri ise sevk edildiği Çukurova Üniversitesi Hastanesi'nde kesildi. Malulen emekli edilen ve tek başına ihtiyaçlarını karşılayamaz hale gelen Aslan'ın ihtiyaçlarını 5 yıldır eşi Saliha (35) ile birlikte çocukları Melike (19), Serkan (18), Furkan (16), Yusuf (12) ve Elif (7) karşılıyor.

'KIZIM 'LAVABOYA GÖTÜREYİM' DEYİNCE DÜNYAM YIKILIYOR'Yardım için hangi kapıyı çaldıysa yüzüne kapandığını ve emekli maaşıyla geçinmeye çalıştıklarını belirten Mehmet Zeki Aslan, "Çocuklarım bana bakıyor. Bakmıyor dersem, Allah var olmaz ama hayatım çok sıkıntılı. Yine de şükrediyorum. Rabbim bana bunu layık görmüş ki vermiş. Benim tek istediğim protez biyonik el. Çocuklarım okul okuyor. Sürekli yanımda olmadıkları zaman dışarı çıkmak istediğimde tekrar eve dönüyorum. Her şeye rağmen Rabbime çok şükür. Konuşabiliyorum, gözüm var. Buna da isyan etmiyorum. 18 yaşında kızım var. Üniversiteye hazırlanıyor. Çocuğuma bir iş imkanı tanınsa en azından hayatım normale döner. Aldığım maaş zaten yetmiyor. Bazen eşim evde olmuyor. 19 yaşındaki kız çocuğum lavaboya gittiğim zaman 'baba, ben götüreyim' diyor. O zaman dünyam yıkılıyor" dedi.'OKULU BIRAKMAK ZORUNDA KALDIM'Serkan Aslan ise babasının durumundan dolayı psikolojisinin bozulduğu ve okulu bırakmak zorunda kaldığını kaydetti. Babasına biyonik protez el alınmasını istediklerini ifade eden Aslan, "Sonra kardeşim de bana baktı ve o da okulu bıraktı. Bir biyonik eli, kolu olursa kardeşim rahat dersine çalışır ve aklı orada kalmaz. Tek isteğim devlet büyüklerinden bir biyonik kol" diye konuştu.Furkan Aslan da zaman zaman babasını, lavaboya götürdüğünü dile getirerek, biyonik kol yapılması durumunda psikolojilerinin düzeleceğini söyledi.Aslan'ın 7 yaşındaki kızı Ömür de hayalinin, babasının, elinin ve bacağının olmasını görmek olduğunu söyledi.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Gaziantepli öğrencinin esprili sınav değerlendirmesi güldürdü Haber
Gaziantepli öğrencinin esprili sınav değerlendirmesi güldürdü
Veterinerler, son günlerde sıkça görülen yılanların nedenini anlattı Haber
Veterinerler, son günlerde sıkça görülen yılanların nedenini anlattı
Dini nikahlı eşini öldürdü, 'Neden yaptınız?' sorusuna 2 kelimelik yanıt verdi Haber
Dini nikahlı eşini öldürdü, "Neden yaptınız?" sorusuna 2 kelimelik yanıt verdi
Evlilik teklifi organizasyonu düzenleyen grup silahlı çatışmanın ortasında kaldı: 3 yaralı, 7 gözaltı Haber
Evlilik teklifi organizasyonu düzenleyen grup silahlı çatışmanın ortasında kaldı: 3 yaralı, 7 gözaltı
Korona hastalarına iç çamaşırıyla bakan hemşire, kendisine yeni meslek edindi Haber
Korona hastalarına iç çamaşırıyla bakan hemşire, kendisine yeni meslek edindi
Virüs nedeniyle işleri iptal olan oryantal Didem ekonomik kriz yaşıyor: Arabamı satacağım Haber
Virüs nedeniyle işleri iptal olan oryantal Didem ekonomik kriz yaşıyor: Arabamı satacağım
Reji ekrana yanlış görüntüyü verince Erdoğan'dan uyarı geldi: Şu anı gösterelim
Reji ekrana yanlış görüntüyü verince Erdoğan'dan uyarı geldi: Şu anı gösterelim
Ahmet Kaya'nın kızı Melis Kaya yıllar sonra konuştu
Ahmet Kaya'nın kızı Melis Kaya yıllar sonra konuştu
Hayal Köseoğlu selülit eleştirilerine bikinili yanıt verdi
Hayal Köseoğlu selülit eleştirilerine bikinili yanıt verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Dayanışma Kampanyası'na yüzüğünü bağışlayan kadına aynı yüzüğü hediye etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Dayanışma Kampanyası'na yüzüğünü bağışlayan kadına aynı yüzüğü hediye etti
Eşinin dolandırıldığı mesaj girişimci kadına ilham kaynağı oldu! Şimdilerde 2 dönümlük seraya sahip
Eşinin dolandırıldığı mesaj girişimci kadına ilham kaynağı oldu! Şimdilerde 2 dönümlük seraya sahip
Mısır'daki darbeci Sisi yönetiminden Türkiye karşıtı hamle! Orduya sınır dışı operasyon emri verdi
Mısır'daki darbeci Sisi yönetiminden Türkiye karşıtı hamle! Orduya sınır dışı operasyon emri verdi
Ceaevinden izinli çıkan şahıs, önce bekçiye çarptı ardından polis memurunu yaraladı
Ceaevinden izinli çıkan şahıs, önce bekçiye çarptı ardından polis memurunu yaraladı
Yarından itibaren maske takmayanlara 900 lira ceza kesilecek
Yarından itibaren maske takmayanlara 900 lira ceza kesilecek
ABD'de Floyd'un ölümüne yol açan bir polis daha serbest bırakıldı
ABD'de Floyd'un ölümüne yol açan bir polis daha serbest bırakıldı
İŞKUR'dan sahte web sitelerine karşı uyarı: İtibar etmeyin
İŞKUR'dan sahte web sitelerine karşı uyarı: İtibar etmeyin
Bakan Akar'dan son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelenin süreceği mesajı geldi
Bakan Akar'dan son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelenin süreceği mesajı geldi
Son seçim anketinden çıkan sonuca göre sadece dört parti barajı geçebiliyor
Son seçim anketinden çıkan sonuca göre sadece dört parti barajı geçebiliyor
Dr. Mehmet Öz, ABD'deki Hollywood Şöhretler Yolu'na adı yazılacak ilk Türk oldu
Dr. Mehmet Öz, ABD'deki Hollywood Şöhretler Yolu'na adı yazılacak ilk Türk oldu
Top cambazı kadın futbolcu Melody Donchet, topuklu ayakkabılarıyla şov yaptı
Top cambazı kadın futbolcu Melody Donchet, topuklu ayakkabılarıyla şov yaptı
Ebru Gündeş'in 8 yaşındaki kızı yıllar sonra ilk kez görüntülendi! Anne kızın benzerliği herkesi şaşırttı
Ebru Gündeş'in 8 yaşındaki kızı yıllar sonra ilk kez görüntülendi! Anne kızın benzerliği herkesi şaşırttı
Metin Feyzioğlu'nun baro başkanlarıyla ilgili yorumu sosyal medyayı ikiye böldü
Metin Feyzioğlu'nun baro başkanlarıyla ilgili yorumu sosyal medyayı ikiye böldü
Yaptırımlarla ezilen İran'ın parası her geçen gün değersizleşiyor
Yaptırımlarla ezilen İran'ın parası her geçen gün değersizleşiyor
Parayı çekmeye giderken dolandırdığı galericilere yakalandı, tekme tokat dayak yedi
Parayı çekmeye giderken dolandırdığı galericilere yakalandı, tekme tokat dayak yedi
AK Parti, Bahçeli'nin önerisi üzerine harekete geçti! Seçim barajı düşüyor, vekil transferi son buluyor
AK Parti, Bahçeli'nin önerisi üzerine harekete geçti! Seçim barajı düşüyor, vekil transferi son buluyor
Mantar toplamaya giden vatandaşlarımıza kurulan çivili yol tuzağına Valilik el koydu
Mantar toplamaya giden vatandaşlarımıza kurulan çivili yol tuzağına Valilik el koydu
Tatil sezonunu açan Zeynep Alkan'ın bikinili pozuna beğeni yağdı
Tatil sezonunu açan Zeynep Alkan'ın bikinili pozuna beğeni yağdı
Galatasaraylı Ahmet Çalık, Gaziantep maçında kaptan olarak sahaya çıkacak
Galatasaraylı Ahmet Çalık, Gaziantep maçında kaptan olarak sahaya çıkacak
Kahraman baba, 3 yaşındaki kızını kurdun ağzından aldı
Kahraman baba, 3 yaşındaki kızını kurdun ağzından aldı
Polisin kumarhane baskınında genç kız duşakabinde yakalandı
Polisin kumarhane baskınında genç kız duşakabinde yakalandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Halife Hafter Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Sıla Sezen Aksu Bülent Ersoy Serenay Sarıkaya
Spor Caner Erkin Yılmaz Vural Gökhan Gönül Malcolm Thomas Tahir Karapınar
Daha Fazla Lgs Okul Kadın Bodrum
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri | Elleri ve bacakları kesilen babalarına el-ayak oldular - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.6.2020 10:25:49. #1.14#
title