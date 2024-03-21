Diyarbakır'da Silahlı Saldırıya Uğrayan Kadın Ağır Yaralandı

Diyarbakır'da merkez Yenişehir ilçesinde cadde üzerinde silahlı saldırıya uğrayan bir kadın ağır yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Yenişehir Mahallesi Ali Emiri Caddesi üzerinde kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahla vurulan Z.C. (41) isimli kadın ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Z.C., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Dicle Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının durumu ağır olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. - DİYARBAKIR