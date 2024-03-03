Karabük Demir Kartal Gençlik ve Spor Kulübü, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor'u mağlup etti
Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi A Grubu 17. hafta mücadelesinde Karabük Demir Kartal Gençlik ve Spor Kulübü, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor'u 86-78 mağlup etti. Yenişehir Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını konuk ekip 42-34 önde tamamladı. Maçın ikinci yarısında üstün oyun sergileyen ev sahibi ekip, karşılaşmadan 86-78 galip ayrıldı.
Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi A Grubu 17. hafta mücadelesinde Karabük Demir Kartal Gençlik ve Spor Kulübü, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor'u 86-78 mağlup etti.
Yenişehir Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını konuk ekip 42-34 önde tamamladı.
Maçın ikinci yarısında üstün oyun sergileyen ev sahibi ekip, karşılaşmadan 86-78 galip ayrıldı.