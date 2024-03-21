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Diyarbakır'da Kadına Silahlı Saldırı: Ağır Yaralı

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Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde bir kadın, uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı.

Ali Emiri Caddesi'nde Z.C'ye (41) kimliği henüz belirlenemeyen kişi silahlı saldırıda bulundu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Z.C. sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Polis, saldırının ardından kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Güncel

Diyarbakır Yenişehir Olay Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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