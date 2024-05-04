YENİŞEHİR ARNAVUTKÖY KURA ÇEKİMİ CANLI: THY Emlak Konut Yenişehir evleri Arnavutköy kura çekimi nereden izlenir?

THY Emlak Konut'un "Arnavutköy Yenişehir Evleri" projesindeki kura sonuçları ve isim listesi, bugün gerçekleştirilecek. Toplamda 461,361 vatandaşın başvurduğu projenin ilk iki etabının kurası, heyecanla bekleniyor. Kura sonuçlarına göre, 2,894 bağımsız bölüm arasında 43 adet 1+1, 1,851 adet 2+1 ve 1,000 adet 3+1 dairenin hak sahipleri belli olacak. Peki, THY Emlak Konut Yenişehir evleri Arnavutköy kura çekimi nereden izlenir?

YENİŞEHİR ARNAVUTKÖY KURA ÇEKİMİ CANLI

'Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi" kura çekimi 4 Mayıs 2024 Cumartesi günü saat 10.00'da THY Emlak Konut resmi Youtube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak. THY Emlak Konut Yenişehir evleri Arnavutköy kura çekimi canlı izlemek isteyen kişiler, haberimiz içerisinden kura çekimi canlı olarak izleyebilir.

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde, özellikle İstanbul Havalimanı'na yakın konumda bulunan Dursunköy Mahallesi'nde yer alan Yenişehir Evleri Arnavutköy projesi, yaklaşık olarak bir milyon metrekarelik bir alana sahip.

Toplamda 461,361 vatandaşın başvurduğu projenin ilk iki etabının kurası, heyecanla bekleniyor. Kura sonuçlarına göre, 2,894 bağımsız bölüm arasında 43 adet 1+1, 1,851 adet 2+1 ve 1,000 adet 3+1 dairenin hak sahipleri belli olacak.

THY EMLAK KONUT YENİŞEHİR ARNAVUTKÖY KURA ÇEKİMİ CANLI