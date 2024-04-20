Mersin'de Avrupa Gençler Triatlon Kupası Gerçekleştirildi
Mersin'in Yenişehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Gençler Triatlon Kupası'nda sporcular mücadele etti. Yarışlarda dereceye giren sporcular ödüllendirildi.
Mersin'de Avrupa Gençler Triatlon Kupası gerçekleştirildi.
Türkiye Triatlon Federasyonunun (TTF) desteğiyle, Mersin'in Yenişehir Belediyesi ev sahipliğindeki organizasyonda Ulusal Elit Erkekler-Elit Kadınlar ve Avrupa Gençler Triatlon Kupası'nda sporcular mücadele etti.
Adnan Menderes Bulvarı ve sahil bandında gerçekleştirilen yarışlarda sporcular dereceye girmek için yarıştı.
Sporcular ilk olarak sahildeki Fenerbahçe Meydanı'ndan denize girip 750 metre kulaç attı.
Denizden çıkan katılımcılar, değişim istasyonundan aldıkları bisikletleriyle Arkeoloji Müzesi ve Mersin Marina kavşağı arasında 3 tur halinde 20 kilometre pedal çevirdi.
Zorlu parkurun devamında sporcular, 2 tur olacak şekilde 5 kilometre koştu.
Yarışlarda dereceye giren sporculara ödülleri verildi.
Dereceye giren sporcular şunlar:
Avrupa Gençler Triatlon Kupası / Kadınlar
1. Daria Zakharova
2. Sofia Tikhonova
3. Ekaterina Budanok
Avrupa Gençler Triatlon Kupası / Erkekler
1. Mineev Roman
2. Roman Leonov
3. Karpeev Dmitrii
Ulusal Elit Erkekler
1. Emir Aracı
2. Burak Çağdaş
3. Burçak Özel
Ulusal Elit Kadınlar
1. Özlenen İpek Günad
2. İlkim Ardıç
Organizasyon kapsamında yarın Dünya Paratriatlon Kupası yarışları yapılacak.