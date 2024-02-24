Bilecik'te Otomobil Devrildi, Sürücü Yaralandı
Bilecik-Yenişehir kara yolunda meydana gelen trafik kazasında, otomobil şarampole devrildi ve sürücü yaralandı. Yaralı sürücü, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.
Bilecik'te otomobilin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Fahrettin E. yönetimindeki 11 GH 177 plakalı otomobil, Bilecik- Yenişehir kara yolunun İlyasbey köyü mevkisi yakınında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Otomobilde sıkışarak yaralanan sürücü, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ile 112 Acil Sağlık ekiplerince kurtarıldı.
Olay yerindeki müdahalesinin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.