Bursa'da yaşlı adam tüfeğin ateş alması sonucu ağır yaralandı

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde tüfeğini temizleyen yaşlı adam, tüfekten çıkan saçmalarla ağır yaralandı.

Olay, saat 15.30 sıralarında Yenişehir ilçesi Çayırlı Mahallesi'nde meydana geldi. Evinin bahçesinde av tüfeğini temizleyen Emin K.'nın (75) tüfeğin ateş alması sonucu saçmalar başına isabet etti. Başından yaralanan yaşlı adam, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA