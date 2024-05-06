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Bursa'da yaşlı adam tüfeğin ateş alması sonucu ağır yaralandı

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Bursa'nın Yenişehir ilçesinde av tüfeğini temizleyen yaşlı adam, tüfeğin ateş alması sonucu başından yaralandı. Olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılan adamın durumu ciddiyetini koruyor.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde tüfeğini temizleyen yaşlı adam, tüfekten çıkan saçmalarla ağır yaralandı.

Olay, saat 15.30 sıralarında Yenişehir ilçesi Çayırlı Mahallesi'nde meydana geldi. Evinin bahçesinde av tüfeğini temizleyen Emin K.'nın (75) tüfeğin ateş alması sonucu saçmalar başına isabet etti. Başından yaralanan yaşlı adam, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yenişehir Bursa Olay 3.Sayfa Güncel Haberler

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