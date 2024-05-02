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YENİŞEHİR EVLERİ Emlak Konut THY ARNAVUTKÖY konut kura çekilişi ne zaman? CANLI izleme linki var mı?

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Toplam 461 bin 361 vatandaşın başvurduğu projede, hak sahipleri noter huzurunda canlı yayınla belirlenecek. Peki, YENİŞEHİR EVLERİ Emlak Konut THY ARNAVUTKÖY konut kura çekilişi ne zaman? CANLI izleme linki var mı?

YENİŞEHİR EVLERİ Emlak Konut THY ARNAVUTKÖY konut kura çekilişi ne zaman? CANLI izleme linki var mı? Peki,Emlak Konut GYO Genel Müdürü Cengiz Erdem, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Mehmet Özhaseki'nin de özellikle gençlerin, engelli, şehit ve gazi yakınlarının da ev sahibi olmasını istediği bu projede; toplam konut sayısı üzerinden engelli vatandaşlarımıza yüzde 5, şehit ve gazi yakınlarına yüzde 5, gençlere ise yüzde 20 kontenjan hakkı tanıdık." dedi.

YENİŞEHİR EVLERİ ARNAVUTKÖY PROJESİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde, İstanbul'da evi olmayanları ev sahibi yapmak amacıyla Emlak Konut GYO ve Türk Hava Yolları iş birliği ile Arnavutköy'de özel bir proje hayata geçiriliyor. İstanbul Havalimanı'na 10 dakika ulaşım mesafesinde bulunan, ilk evini alacaklara özel inşa edilen, az katlı ve yatay mimari anlayışıyla tasarlanan 'Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi'nde, her yaştan insanın faydalanabileceği bölgesel parklar, meydanlar, etkinlik, spor, sosyal, kültürel yaşam alanları ile dini, eğitim ve sağlık tesislerinin yanı sıra yaya ve bisiklet yolları gibi tüm detaylar düşünüldü.

YENİŞEHİR EVLERİ Emlak Konut THY ARNAVUTKÖY konut kura çekilişi ne zaman? CANLI izleme linki var mı?

PROJE ÖZELLİKLERİ

İstanbul İli, Arnavutköy İlçesi, Dursunköy Mahallesi'nde yer alan YENİŞEHİR EVLERİ ARNAVUTKÖY, yaklaşık bir milyon metrekare'dir.

Proje genelinde 12.456 adet konut , 441 adet ticari ünite olmak üzere toplam 12.897 adet bağımsız bölüm bulunmaktadır. Yatay mimari anlayışıyla tasarlanmış proje Z+6 kat olacak şekilde planlanmıştır. Daire tipleri;1+1, 2+1, 3+1'dir.

Proje kapsamında 1 anaokulu, 3 ilköğretim okulu, 2 ortaöğretim okulu ve 2 cami bulunmaktadır. Proje alanında yer alan park ve yeşil alanlar yaklaşık 343.000 m²'dir. Ayrıca peyzaj ve çocuk oyun alanlarının yanı sıra açık/ yarı açık otoparklar yer almaktadır.

YENİŞEHİR EVLERİ EMLAK KONUT KURA ÇEKİLİŞ NE ZAMAN?

Toplam 461 bin 361 vatandaşın başvurduğu projede, hak sahipleri 4 Mayıs'ta noter huzurunda canlı yayınla belirlenecek.

Çekiliş Emlak Konut sosyal medya hesaplarından yayınlanacak.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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