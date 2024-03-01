Üye Girişi
Haberler

Diyarbakır'da sahipsiz köpeklerin saldırısı: 8 kişi yaralandı

Güncelleme:

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde aynı gün sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan 8 kişi yaralandı. Yaralanan kişiler tedavi edildikten sonra taburcu edildi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ekipleri sahipsiz köpekleri bulmak için çalışma başlattı.

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde aynı gün sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan 8 kişi yaralandı.

İl Sağlık Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, 26 Şubat'ta ilçenin farklı noktalarında farklı saatlerde 8 kişi sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı.

Kolları ile bacaklarından yaralanan kişiler, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Yaralanan 8 kişiden Mehmet Karçi (46), AA muhabirine, iş yerinin önünde çalışırken yanına yaklaşan sahipsiz bir köpeğin saldırısı sonucu kolundan yaralandığını söyledi.

Hastaneye gittiğinde aynı gün 7 kişinin daha Yenişehir'de sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu yaralandığını öğrendiğini ifade eden Karçi, "İş yerimin önünde kaynak yapıyordum. Bir köpek yanıma yaklaştı ve kolumu ısırdı. Hastanede benim dışımda 7 kişinin daha köpeklerin saldırısına uğradığını öğrendim. Bu sorunun çözülmesini istiyoruz." dedi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ekiplerince söz konusu sahipsiz köpeklerin bulunması için çalışma başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Diyarbakır Yenişehir Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 1 Mart 2024 Bursa su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 1 Mart 2024 Antalya su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 1 Mart 2024 İzmir su kesintisi listesi! Son Depremler! Bugün Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu? 1 Mart AFAD ve Kandilli deprem listesi! 1 Mart Pazarcık'ta deprem mi oldu? Kara Ağaç Destanı canlı izle! Kara Ağaç Destanı 2. bölüm TRT 1 HD izleme linki! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 1 Mart 2024 İstanbul su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 1 Mart 2024 Ankara su kesintisi listesi! Şarkıcı Sıla İlker Kaleli ile evleniyor mu? Sıla, evlilik hakkında ne dedi? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 1 Mart GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! 2 Mart 2024 Günlük Burç Yorumları: 2 Mart Cumartesi burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Maltepe belediyesi hangi parti? Maltepe belediye başkanı hangi partiden seçildi? UĞUR İBRAHİM ALTAY kimdir? AK Parti Konya Belediye Başkan Adayı Uğur İbrahim Altay nereli, kaç yaşında? Ne zaman oruç tutacağız? Oruç ne zaman başlayacak 2024? İlk iftar, Sahur ne zaman yapılacak? Yüksel Aydın kimdir? MHP Kastamonu Belediye Başkan Adayı Yüksel Aydın kaç yaşında, nereli? DEPREM Mİ OLDU? SON DAKİKA! Ağrı'da kaç büyüklüğünde deprem oldu?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title